Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (02.01.2022) oder Montag (03.01.2022) in ein Auto an der Hafenbahnstraße eingebrochen. Die Täter warfen offenbar zwischen 16.00 Uhr und 10.40 Uhr die Heckscheibe des Renault Trafic ein, der auf Höhe der Hausnummer vier abgestellt war. Anschließend stahlen sie mehrere Werkzeuge im Wert von rund 1.500 Euro, unter anderem einen Akkuschlagbohrer und einen Akkuschrauber. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

