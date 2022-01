Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand an zwei Fahrzeugen verursacht hohen Sachschaden

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht auf Montag (03.01.2022) bei einem Brand auf einem Firmengelände eines Autohauses an der Hauptstraße eingesetzt. Eine Polizeistreife hatte zuvor gegen 02.00 Uhr ein zunächst aus dem Motorraum qualmendes Fahrzeug auf dem Gelände festgestellt. Es entwickelte sich ein Brand, der auch auf ein danebenstehendes Auto übergriff. Die Feuerwehr konnte schließlich die beiden Fahrzeuge löschen. Der entstandene Schaden wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

