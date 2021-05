Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Elfsen - Navigationssystem führt betrunkenen Autofahrer in die Irre

Bad Sassendorf (ots)

Eigentlich wollte ein 55-jähriger Autofahrer aus Belgien am Freitag, um 18.27 Uhr, zu einem Verwandten fahren, als ihn sein Navigationssystem in die Irre führte. Anstatt den Weg ordnungsgemäß über die Straßen zu weisen, zeigte das Gerät nach Angaben des 55-Jährigen, die Strecke über den Geh-/Radweg am "Kiepenkerl-Weg" in Elfsen. Als dem Belgier, kurz nach der Überführung der L856, ein Vater mit seinen beiden Kindern entgegenkam, versuchte er sofort auszuweichen und prallte hierbei gegen die Fahrbahnbegrenzung. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei allerdings auf 20.000 Euro ein. Der Autofahrer fiel den eingesetzten Polizeibeamten aufgrund seines schwankenden Ganges auf. Der Grund war mit einem durchgeführten Atemalkoholtest und 1,48 Promille dann auch schnell gefunden. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein des Autofahrers sicher und ließen bei ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell