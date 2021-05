Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Soest (ots)

Am Montag, um 02:35 Uhr, verständigte ein Zeuge die Polizei. Er hatte am Zaun eines Baumarktes am Boleweg eine Leiter entdeckt. Da die Beamten davon ausgingen, dass der oder die Täter noch im Objekt waren, wurden mehrere Streifenwagen sowie ein Diensthund zur Verstärkung angefordert. Bei der Durchsuchung des Aussenbereichs schlug der Diensthund an einem Regal an. Der Einbrecher hatte die Polizei bemerkt und versuchte sich dort zu verstecken. Die Polizisten konnten den 41-jährigen Soester vorläufig festnehmen. Er hatte bereits Waren im Wert von etwa 2500,- EUR zum Abtransport bereit gelegt. Bei der Durchsung des Mannnes konnten die Beamten außerdem Amphetamine vorfinden. Nach entsprechenden Vernehmungen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde der Soester wieder auf freien Fuß gesetzt. (lü)

