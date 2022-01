Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Bad Cannstatt/-Süd (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (30.12.2021 bis 02.01.2022) in eine Wohnung an der Schiltacher Straße eingebrochen, bei drei weiteren Wohnungen an der Straße Sonnebühl, der Rosenaustraße und Tannenbergstraße machten die Täter offenbar keine Beute. Die Unbekannten versuchten am Donnerstag, zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr in eine Wohnung an der Straße Sonnenbühl einzubrechen. Offenbar überstiegen sie den Gartenzaun und kletterten dann zu einem Balkon im ersten Obergeschoss. Dort scheiterten sie daran die Tür aufzuhebeln, woraufhin sie flüchteten. Bei einer Wohnung an der Schiltacher Straße hebelten die Täter zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Sonntag, 17.40 Uhr ein Terrassenfenster auf und durchsuchten die Wohnung. Sie stahlen mehrere Hundert Euro und flüchteten anschließend unerkannt. In der Silvesternacht zwischen 20.00 Uhr und 09.20 Uhr traten die Einbrecher die Tür zu einer Wohnung an der Rosenaustraße ein. Ersten Ermittlungen nach machten die Täter hier allerdings keine Beute. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete am Sonntag gegen 18.10 Uhr, wie eine unbekannte Person in eine Wohnung an der Tannenbergstraße einbrach. Nachdem sie zunächst laute Geräusche sowie eine anschließend auslösende Alarmanlage wahrgenommen hatte, sah sie wie ein Mann vom Balkon des Einfamilienhauses sprang und in Richtung der Nürnberger Straße rannte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Ersten Ermittlungen nach stahl der Täter nichts. Die Person soll zirka 165 bis 170 Zentimeter groß und Anfang oder Mitte 20 sein. Der Beschreibung nach hatte der Mann eine schlanke, sportliche Figur und trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Kopfbedeckung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell