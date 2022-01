Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Straßenraub - Täter festgenommen

Stuttgart - Mitte (ots)

Während ein 31-jähriger Mann in der Silvesternacht (01.01.2022) gegen 02.45 Uhr vor einer Lokalität in der Leonhardstraße seine Barschaft zählte, soll ihm diese von einem 29-Jährigen aus der Hand gerissen worden sein. Der Täter konnte zunächst flüchten, kam aber nach wenigen Minuten zurück und entriss dem Geschädigten zudem dessen Mobiltelefon. Dem Geschädigten gelang es diesmal, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten durch die Polizei wurden noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 29-jährige Gambier wird am 01.01.2022 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

