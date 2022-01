Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionistische Handlung

Stuttgart - Ost (ots)

Eine 28-jährige Frau wurde in der Silvesternacht am 31.12.2021 Opfer eines Exhibitionisten. Als die Geschädigte gegen 23.15 Uhr am U-Halt Ostendplatz drei ca. 25 Jahre alten Männern mit südländischem Äußeren begegnete, wurde ihr hinterher gepfiffen. Außerdem entblößte einer der Männer aus einigen Metern Entfernung sein Geschlechtsteil. Einer der Männer soll etwa 175 cm groß gewesen sein mit schwarzen, ca. 10 cm langen nach hinten gegelten Haaren. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189905778.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell