Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Missglücktes Wendemanöver

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 24-jähriger Mercedesfahrer hat am Donnerstagabend (30.12.2021) gegen 20:30 Uhr durch ein missglücktes Wendemanöver einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann hatte den rechten Fahrstreifen der Maybachstraße in Fahrtrichtung Siemensstraße befahren. Kurz vor dem Kreuzungsbereich versuchte der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug zu wenden und übersah dabei einen links neben ihm fahrenden 22-jährigen BMW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Nach dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nach links abgewiesen und beschädigten dabei zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

