Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (26.12.2021) und Dienstag (28.12.2021) in eine Wohnung an der Wernhaldenstraße sowie am Dienstag (28.12.2021) in eine Wohnung an der Wartbergstraße eingebrochen. An der Wernhaldenstraße hebelten die Täter zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Dienstag, 21.00 Uhr ein Fenster auf, durchsuchten die Wohnung und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. An der Wartbergstraße gelangten die Unbekannten zwischen 14.30 Uhr und 21.15 Uhr über eine aufgebrochene Terrassentür in die Wohnung, durchsuchten die Zimmer und stahlen Schmuck sowie Goldmünzen im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell