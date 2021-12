Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag (27.12.2021) eine 22 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt worden ist. Eine 42 Jahre alte Frau fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem grauen Kia Sportage die Leitzstraße in Richtung Pragsattel entlang und musste an der Kreuzung zur Siemensstraße an der roten Ampel halten. Hierbei kam es auf bislang unbekannte Weise zum Zusammenstoß mit dem vor ihr befindlichen weißen Suzuki Vitaro einer 21-Jährigen. Durch den Aufprall erlitt die 22-Jährige Beifahrerin im Suzuki leichte Verletzungen. Rettungskräfte, die zufällig vor Ort waren, kümmerten sich um die 22-Jährige. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

