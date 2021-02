Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW mit leicht verletzter Person - #polsiwi

57250 Netphen, B 62 zw. Eschenbach und Netphen (ots)

Hier eine Korrektur der heutigen Pressemeldung:

- Bei der verletzten Person handelt es sich um eine 48-jährige PKW-Fahrerin -

Am Samstagnachmittag, 20.02.2021 gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Traktorfahrer die B 62 von Eschenbach her kommend in Richtung Netphen. Eine nachfolgende 48-jährige PKW-Fahrerin befand sich bereits im Überholvorgang, als der Traktorfahrer nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die PKW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell