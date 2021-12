Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (27.12.2021) am Rotebühlplatz einen E-Scooter gestohlen. Der 31 Jahre alte Besitzer stellte den Scooter der Marke Prophete mit dem Versicherungskennzeichen 645 DCP gegen 21.30 Uhr an einem Fahrradabstellplatz ab und sicherte ihn mit einem Stahlseilschloss. Als er am Montagmorgen gegen 07.00 Uhr seinen Roller holen wollte, war dieser verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

