Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhausbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Montagabend (27.12.2021) zwei Gartenhäuser im Gewann Im Blick in Brand geraten. Ein Zeuge verständigte kurz vor 22.00 Uhr die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Streife befand sich eine Gartenhütte im Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf ein angrenzendes Gartenhaus übergegriffen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, dennoch brannte das lichterloh brennende Häuschen komplett nieder. Das Dach der angrenzenden Hütte wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gesamtsachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

