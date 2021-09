Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gegenverkehr ausgewichen

Nach einem Unfall am Sonntag in Bolheim sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.45 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem VW in der Herbrechtinger Straße in Richtung Herbrechtingen. Kurz vor der Mergelstetter Straße kam ihm wohl ein unbekanntes Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Der 18-Jährige wich nach rechts aus und kam von der Straße ab. Das unbekannte Auto fuhr weiter. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Giengen (Telefon 07322/96530) sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Auto geben können. Dabei soll es sich um einen silbernen oder weißen kleineren SUV gehandelt haben.

+++++++ 1798866

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell