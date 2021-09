Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher flüchtet

Hoher Schaden blieb nach einem Unfall am Samstag in Ulm zurück.

Ulm (ots)

Der Mercedes parkte zwischen 5 und 13.30 Uhr in der Königstraße. In dieser Zeit streifte ein Unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite entlang und hinterließ mehrere Kratzer und Dellen an dem Auto. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der Schaden von einem vorbeifahrenden Laster verursacht worden sein. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Den schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

