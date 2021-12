Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäude mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim/-Süd (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend (29.12.2021) ein Gebäude an der Asperger Straße mit Farbe beworfen. Rund hundert vermummte Personen versammelten sich offenbar gegen 21.45 Uhr im Bereich der Justizvollzugsanstalt und zündeten Feuerwerkskörper. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten waren die Personen offensichtlich bereits zu Fuß oder mit Fahrzeugen geflüchtet. Im Bereich des Haupteingangs stellten die Beamten an der Fassade mehrere Farbschmierereien, die offenbar von Farbflaschenwürfen stammen, fest. Auch an der Außenwand eines Firmengebäudes an der Hohenstaufenstraße entdeckten Beamte bereits gegen 14.00 Uhr ein Graffiti mit politischem Hintergrund. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell