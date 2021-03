Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde - Zeugen nach Diebstählen gesucht

Gehrde (ots)

In der Nacht zu Freitag trieben in Gehrde Diebe ihr Unwesen. In der Marie-Schmidtsberg-Straße stahlen Unbekannte zwischen 19 und 07 Uhr einen Außenbordmotor des Herstellers Honda. Am Striddingsweg machten sich der oder die Täter zwischen 23 und 09.30 Uhr an einem blauen Porsche Panamera zu schaffen. Sie "bockten" das Fahrzeug auf, entwendeten die vier Reifen samt Felgen, nahmen die Frontscheinwerfer mit und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Bersenbrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

