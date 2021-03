Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines alten Fiat Punto

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen an der Bramscher Straße einen über 17 Jahre alten grauen Fiat Punto gestohlen. Das verschlossene Auto stand am Straßenrand in Höhe eines Glascontainers unweit der Aral-Tankstelle und wird von den Tätern möglicherweise noch mit den Originalkennzeichen, OS-W 1447, benutzt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215.

