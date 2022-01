Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mädchen belästigt - Täter festgenommen

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 34-jähriger Mann, der am Freitag (31.12.2021) im Bereich der Klett-Passage ein Mädchen belästigt haben soll, konnte von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Der Mann hatte gegen 22.00 Uhr offenbar versucht, eine 15-Jährige zu küssen. Außerdem habe er die Geschädigte umarmt und an die Brust gefasst. Der 34-Jährige wollte sich der polizeilichen Kontrolle durch Widerstand entziehen, was verhindert werden konnte. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder entlassen.

