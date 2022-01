Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jähriger auf Straße beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei bislang Unbekannte haben am Samstag (01.01.2022) im Sigmund-Lindauer-Weg einen 18 Jahre alten Heranwachsenden beraubt und geschlagen. Die Täter sollen gegen 18.30 Uhr den 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm im Anschluss seine Jacke und seine Tasche entrissen haben. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer beschrieb die beiden Täter wie folgt: der erste Täter sei zirka 14 Jahre alt, etwa 160 cm groß, hatte eine dünne Statur, lockige dunkle kurze Haare sowie einen Bart und trug eine hellblaue Jacke. Der zweite Täter soll zirka 16 Jahre, etwa 160 cm groß und dick gewesen sein, hatte blonde kurze Haare sowie ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell