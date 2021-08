Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachstuhlbrand in Lörrach

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Lörrach

Am 14.08.2021 wurde gegen 08:45 Uhr durch einen Zeugen ein Brand im Dachstuhl im Imbachweg in Lörrach gemeldet. Die ersten Polizeistreifen vor Ort führten Absperr- und Alarmierungsmaßnahmen bei den Bewohnern durch. Die Feuerwehr hatte den Brand am Gebäudekomplex gegen 10:00 Uhr unter Kontrolle. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird im unteren sechstelligen Bereich veranschlagt.

Stand: 20:30 Uhr

FLZ/as

