Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Pkw kam in Rechtskurve von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Holzzaun - Vier Personen verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ebbendorfer Straße. In einer langgezogenen Rechtskurve in Fahrtrichtung Borgloh kam ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf und drei weiteren Insassen, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der Pkw eine Grünfläche und durchbrach einen Holzzaun. Ein Element des Zauns durchschlug die Windschutzscheibe des Wagens und verfehlte den Mann aus Georgsmarienhütte nur um wenige Zentimeter. Alle Personen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und waren ansprechbar. Der Fahrer und die 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden 19-jährigen Mitfahrer wurden hingegen leicht verletzt. Alle Verunfallten wurden durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Golf wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und von einem Abschlepper geborgen.

