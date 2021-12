Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Glätteunfall auf der Hustädter Straße - Pkw überschug sich

Osnabrück (ots)

Eine 32-jährige befuhr am Montagmorgen die Hustädter Straße aus Melle kommend in Richtung Bad Essen. In einer Rechtskurve kam ihr VW Polo aufgrund extremer Glätte ins Schleudern und daraufhin nach links von der Fahrbahn ab. In einem dortigen Straßengraben stieß der Pkw gegen eine Feldüberfahrt, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, der Wagen erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt.

