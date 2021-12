Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst

Ostercappeln: Kupferdiebstahl an Kirchengebäuden

Osnabrück (ots)

Am Wochenende kam es zu Buntmetalldiebstählen in Wallenhorst Rulle und Ostercappeln.

Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (08.00 Uhr) wurden etwa 20 Meter Kupferfallrohr vom Kirchengebäude der Gemeinde Rulle und eines nahe gelegenen Toilettenhauses an der Straße "Am Eichholz" entwendet.

In Ostercappeln wurden in der Zeit von Freitagnachmittag (16.30 Uhr) und Samstagmorgen (07.30 Uhr) etwa zwei Meter Fallrohr aus Kupfer von einem Kirchengebäude an der Mühlenstraße 15 abmontiert und gestohlen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu den Tatzeiträumen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell