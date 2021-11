Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Falscher Notdienst machte Beute

Am Donnerstag täuschte ein Unbekannter eine Wasserkontrolle in Ulm vor.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr gab sich ein unbekannter Täter in einem Gebäude in der Schwambergerstraße als Notdienst der Hausverwaltung aus. Er wollte das Wasser kontrollieren. Eine 70-Jährige ließ ihn herein. Er prüfte in ihrer Wohnung die Wasserhähne. Die Seniorin war davon abgelenkt. Ein zweiter Täter nutzte die Gelegenheit und kam unbemerkt in die Wohnung. Er klaute unterdessen Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Bei wem hat der falsche Notdienst am Donnerstag auch geklingelt? - Sind weitere Personen von einem Diebstahl betroffen? - Wem ist am Donnerstag, von 14 Uhr bis 15 Uhr in der Ulmer Oststadt ein Mann aufgefallen: etwa 1,90 Meter groß, auffallend dick (etwa 150 Kilogramm), sprach hochdeutsch, augenscheinlich Deutscher, trug eine dunkle Schildmütze, blaue Fließjacke, dunkelblaues T-Shirt, OP-Maske und blaue Jeans

Gegen Betrüger kann man sich schützen, sagt die Polizei. Sie rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde oder die Hausverwaltung an. - Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Noch mehr Tipps und Infos bietet die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

