Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Nach Unfall geflüchtet

Ein 40-Jähriger verursachte am Donnerstag bei Giengen einen Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr an der Einmündung beim Oggenhauserkeller. Der Fahrer eines Iveco ordnete sich auf der rechten Fahrbahnseite ein, um nach rechts in Richtung Heidenheim abzubiegen. Kurz vor der Einmündung zog der Fahrer plötzlich ohne zu blinken wieder nach links. Der hinter ihm fahrende 21-Jahre alte Lenker eines Mazdas konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fahrer des Iveco hielt kurz an und schaute sich den Schaden an. Danach setzte er sich in sein Auto und fuhr weg, ohne sich um Weiteres zu kümmmern. Durch das notierte Kennzeichen konnte der 40-Jährige als Unfallverursacher ermittelt werden. Der Sachschaden am Mazda beträgt etwa 1.000 Euro.

+++++++ 2167213

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell