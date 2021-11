Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Einbruch in Wohnhaus

Von Mittwoch auf Donnerstag brach ein Einbrecher in Albershausen eine Terrassentür auf.

Ulm (ots)

Zwischen 18 Uhr und 11.30 Uhr war ein unbekannter Täter im Buchenweg zu Gange. Dort brach er die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangte so ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem wühlte er in einem Tisch und brach weitere Behältnisse auf. Der Täter entkam unerkannt. Er ließ seine Spuren am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei sicherten sie. Der genaue Schaden wird nun ermittelt. Die Kriminalpolizei Göppingen (07161/630) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt:

Übliche Fensterkonstruktionen bieten in der Regel keinen Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch andere Fensterarten, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

