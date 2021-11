Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In den Gegenverkehr geraten

Hoher Schaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall bei Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr. Die 35-Jährige fuhr mit ihrem Opel von Faurndau in Richtung Rechberghausen. An einer Rechtskurve geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn. In diesem Augenblick kam ein 48-Jähriger Fordfahrer entgegen. Der wich noch nach rechts auf. Dennoch stießen die Autos zusammen. Der Ford wurde nach rechts abgewiesen. In einer Böschung überschlug sich der Ford und kam auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Auch der Opel kam von der Straße ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei der Aufnahme des Unfalls roch die 35-Jährige stark nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, der 48-Jährige kam mit unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt werden. Es bestand eine örtliche Umleitung. Den Sachschaden an den total beschädigten Autos beziffert die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

