Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Corona-Testzentrum - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Freitag (31.12.2021) oder Samstag (01.01.2022) in ein Corona-Testzentrum an der Keplerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten offenbar zwischen 14.00 Uhr und 12.00 Uhr die Eingangstür auf und beschädigten anschließend einen Schrank. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen sie nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell