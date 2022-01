Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Häuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte sind am Montag (03.01.2022) in zwei Häuser an der Bodelschwinghstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 15.15 Uhr und 20.30 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Sie stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Laptop. Bei einem naheliegenden Mehrfamilienhaus schlugen die Täter zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr, nach mehreren erfolglosen Hebelversuchen, ein Fenster ein. Nachdem sie die Erdgeschosswohnung durchsucht hatten, flüchteten sie mit Schmuck im Wert von etwa 100 Euro. Ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell