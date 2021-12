Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 15:00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Steinheimer Straße in Poppenweiler beobachten konnten. Eine 85-jährige Pedelecfahrerin war in der Odenheimer Straße in Richtung Steinheimer Straße unterwegs. Mutmaßlich fuhr die Frau am Ende der Odenheimer Straße in die Steinheimer Straße ein, ohne auf den weiteren Verkehr zu achten. Ein 82-jähriger BMW-Lenker befuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Steinheimer Straße in Richtung Ortsmitte Poppenweiler. Im weiteren Verlauf kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer und die 82-jährige stürzte mit ihrem Pedelec auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde die Frau schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 550 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell