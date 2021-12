Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Unfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von etwa 35.000 Euro kam es am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 1140 Neckarrems. Eine 80-jährige Skoda-Lenkerin befuhr zunächst die Neckarremser Straße von Hochberg kommend und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die L 1140 in Richtung Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) abbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei eine 33-jährige VW-Lenkerin, die die L 1140 aus Richtung Schwaikheim befuhr, und nahm ihr die Vorfahrt. Bei dem Unfall wurde die VW-Lenkerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar rückte zudem mit vier Fahrzeugen und 17 Wehrleuten an die Unfallstelle aus.

