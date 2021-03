Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim/ Täter rauben Bargeld

Hildesheim (ots)

SARSTEDT-(kri)-Am heutigen frühen Morgen, 31.03.2021, suchten zwei unbekannte Täter eine Tankstelle in der Hildesheimer Straße in Sarstedt auf und forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Sie flüchteten nach der Tat vermutlich fußläufig mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen die maskierten Täter gegen 05:00 Uhr in dem Verkaufsraum der o.g. Tankstelle. Ein Täter lief direkt auf eine Mitarbeiterin zu, hielt eine Waffe in ihre Richtung und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der andere Täter nahm diverse Zigarettenpackungen an sich. Nachdem die Mitarbeiterin das Bargeld aus dem Kassenbereich nahm, musste sie anschließend in den Aufenthaltsraum gehen und das Bargeld aus ihrer Handtasche herausgeben. Danach fesselte der Unbekannte die Hände der Frau und verschwand zusammen mit dem anderen Täter in unbekannte Richtung.

Einige Minuten später konnte sie sich befreien und den Raub melden. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber gingen sofort in die Absuche nach den Personen und Hinweisen. Dies führte jedoch nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1

- ca. 175cm

- schwarze Kapuzenjacke

- schwarze Hose

- dunkler Schal

- schwarze Sneakers "adidas"

- graue Handschuhe

- Rucksack "Eastpak"

Täter 2

- ca. 170 - 180cm

- schwarze Strickjacke mit "Puma"-Logo

- schwarze Hose

- Schwarze Sturmhaube

- gelb-weiße Arbeitshandschuhe

- schwarze Pistole

Beide Täter waren ca. 25 Jahre, hatten eine schlanke- sportliche Figur und sprachen vermutlich russisch.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Hinweise geben können oder die ein Ausbaldowern im Vorfeld festgestellt haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

