Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leinfelden-Echterdingen: Opel gerät ins Schleudern

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 21.15 Uhr im Bereich des "Echterdinger Ei" zu einem Unfall, bei dem ein 32 Jahre alter Opel-Lenker leicht verletzt wurde. Der Mann wollte, von der Bundesstraße 27 aus Richtung Tübingen kommend, auf die BAB 8 in Richtung München auffahren. Mutmaßlich geriet der Opel aufgrund überfrierender Nässe und nicht an diese Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit im Auffahrtsbereich ins Schleudern. Der Opel schlitterte hierauf über die entlang der BAB 8 verlaufenden Parallelfahrbahn, prallte in die Schutzplanke auf der linken Fahrbahnseite und kam letztlich entgegen der Fahrtrichtung wieder auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stillstand. Ein Fahrstreifen der Parallelfahrbahn musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die zuständige Autobahnmeisterei übernahm die Reinigungs- und Abstreuarbeiten. Gegen 23.00 Uhr konnte die gesamte Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Der 32 Jahre alte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

