Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag rückten die Freiwilligen Feuerwehren Dagersheim, Darmsheim, Maichingen und Sindelfingen gegen 16.00 Uhr mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften in die Nelkenstraße in Darmsheim aus. Vermutlich hatten Bewohner am Morgen Kaminasche auf einem Kompost entsorgt. Die Asche, die wahrscheinlich noch nicht ausreichend abgekühlt war, sorgte wohl dafür, dass der Kompost in Brand geriet. Ein Wasserfass und die Holzvertäfelung einer Gartenlaube sowie die Garagenwand des Nachbarn wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer konnte zügig bekämpft werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 550 Euro geschätzt.

