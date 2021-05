Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto überschlägt sich - Fahrerin unverletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.05.2021, gegen 08:10 Uhr, hat sich in WT-Waldshut ein Auto überschlagen. Die 72 Jahre alte Fahrerin konnte sich selbst und unverletzt aus ihrem schwer beschädigten Wagen befreien. Die Frau hatte die Kalvarienbergstraße talwärts befahren und war in einer Kurve von der Straße geraten. Der Wagen kollidierte mit einer Sitzbank und überschlug sich an einem Hügel ein Mal. Der Pkw kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Am Kia der Frau entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Sitzbank wurde ebenso beschädigt.

