Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Container in Brand geraten

Haselünne (ots)

Am Dienstag gegen 20 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter den Inhalt eines Buntglascontainers am Schlesienweg in Haselünne. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

