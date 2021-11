Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Radfahrer verletzt

Lathen (ots)

Am 16. November überholte der unbekannte Fahrer eines VW gegen 5.25 Uhr einen 23-jährigen Fahrradfahrer, der den Emsweg in Lathen befuhr. Beim Wiedereinscheren schnitt der Pkw-Fahrer den Radfahrer, sodass dieser stürzte und sich dabei verletzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

