Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Opel beschädigt

Lingen (ots)

Am 16. November in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Fototankstelle am Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Opel Mokka wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Lingen sucht nun mögliche Zeugen dieses Verkehrsunfalles und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0591-870.

