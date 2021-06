Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 81-Jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 81 Jahre alter Motorradfahrer ist gestern bei einem Unfall auf der Straße Am Erlsberg in Buer schwer verletzt worden. Ein 35 Jahre alter Düsseldorfer rief um 11.36 Uhr die Rettungskräfte, nachdem der Senior im Rahmen eines Verkaufsgespräches das Motorrad hatte präsentieren wollen und gegen ein Garagentor geprallt war. Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

