Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 66-jähriger Mofafahrer schwer verletzt (Korrektur in Bezug auf den Unfallort)

Gelsenkirchen (ots)

Ein 66 Jahre alter Gelsenkirchener ist gestern, 7. Juni 2021, 10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann kollidierte beim Abbiegevorgang von der Overwegstraße in Fahrtrichtung Heßler auf die Florastraße mit dem Auto eines 50-jährigen Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rettungskräfte brachten den 66-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich.

