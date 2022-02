Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) 18.02.2022, 15:50 Uhr

Am Freitagnachmittag, den 18.02.2022, beobachteten zwei Zeugen, auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Markoldendorf, einen Verkehrsunfall. Hierbei war eine weibliche Fahrerin eines Toyotas beim Rückwärtsausparken gegen einen anderen, hinter ihr geparkten BMW eines 61jährigen Halters aus Ellensen gefahren. Ohne sich um den angerichtete Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro zu kümmern, entfernte sich die Fahrerin zunächst in unbekannte Richtung. Da sich die anwesenden Zeugen das Kennzeichen vom Toyota merkten, konnte die Fahrerin im Anschluss durch die Polizei ermittelt werden. Gegen die aus Dassel stammende, 27jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell