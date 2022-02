Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: polizeiliche Einsätze bedingt durch das Sturmtief "Zeynep"

Northeim (ots)

Northeim (Se)

Freitag, den 18.02.2022, ca 16.00 Uhr bis Samstag, den 19.02.2022, ca 09.00 Uhr

Bereich der Polizeiinspektion Northeim (gesamter Landkreis Northeim)

Bedingt durch das Sturmtief "Zeynep" kam es zu etwas mehr als 40 Einsätzen, bei denen das Erscheinen / Tätigwerden der Polizei in den Zuständigkeitsbereichen Northeim, Einbeck, Bad Gandersheim und Uslar notwendig wurde. In den meisten Fällen mussten Gefahrenstellen aufgrund umgestürzter Bäume und/oder herabgefallender Äste beseitigt werden. Des Weiteren fielen Dachziegel von Dächern bzw wurden Verkehrszeichen auf die Straßen geweht. Die Gefahrenstellen konnten zum Teil mit eigenen Mitteln bzw. in Zusammenarbeit mit den Angehörigen der örtlich zuständigen freiwilligen Feuerwehren, Bauhöfen und Straßenmeistereien beseitigt werden. Vereinzelt wurden Pkw`s durch Dachziegel oder Bäume/Äste beschädigt. Zu größeren Sachschäden kam es nicht, Personen wurden nicht verletzt.

