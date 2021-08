Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Münzbehälter aufgebrochen

Halver (ots)

Unbekannte haben am Montagmorgen Geld aus Staubsauger- und Hochdruckreiniger-Automaten an einer Tankstelle in der Frankfurter Straße gestohlen. Sie hebelten die Münzbehälter auf. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell