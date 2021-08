Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Gesäßtasche gezogen

Menden (ots)

Einem 75-Jährigen Mendener wurde am Montagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter die Geldbörse gestohlen. Ungefähr zwischen 9 und 10 Uhr herrschte Gedränge in den Gängen des Ladens Zum Eisenwerk. Seine Frau bezahlte die Einkäufe. Erst später bemerkte der 75-Jährige, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Gesäßtasche steckte. In dem Portemonnaie befanden sich etwas Kleingeld, Bank- und Versichertenkarte sowie persönliche Papiere. Er ließ seine Bankkarte sperren und erstattete Anzeige. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung. Die verhindert auch Einkäufe im Lastschriftverfahren. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen insbesondere in Discountern. Kunden sollten ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell