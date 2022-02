Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden (14.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Weil er einem Rettungswagen ausgewichen ist, hat ein Autofahrer am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Schulstraße einen Unfall verursacht. Ein 46-jähriger VW Passat Fahrer machte einem mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Rettungswagen Platz und hielt an einer Bushaltestelle an. Als der Krankenwagen vorbei war, wollte sich der Autofahrer wieder in den Verkehr einfädeln, wobei er einen von hinten kommenden 3-er BMW eines 28-Jährigen übersah. Die Autos stießen seitlich zusammen, wodurch Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell