POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall "Rechts vor Links" fordert Sachschaden (14.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 19 Uhr auf der Laiblestraße. Eine 21-jährige Mini Fahrerin fuhr, von der Laiblestraße kommend, in Richtung Weiherstraße und missachtete die Vorfahrt eines 55-jährigen VW Passat Fahrers, der von rechts kam. Beim Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro.

