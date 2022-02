Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall hohem Sachschaden (14.02.22)

Engen (ots)

Weil am Donnerstagmittag an ein Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet hat, kam es zu einem Unfall mit Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 14.45 Uhr mit einem Mitsubishi Colt auf der Breitestraße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Hermann-Reebstein-Straße nahm der junge Fahrer einer von rechts kommenden 46-jährigen Fahrerin eines Opel Corsa die Vorfahrt und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand allerdings Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell