Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Leuchtstoffröhren illegal entsorgt - Mehrere Sachbeschädigungen auf Schulgelände - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rudersberg: Leuchtstoffröhren illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurden durch bisher unbekannte Täter etwa 50 Leuchten mit Neonröhren an zwei Örtlichkeiten illegal entsorgt. Jeweils etwa die Hälfte der 50 Lampen wurden nahe des Friedhofes Rudersberg sowie auf dem Wanderparkplatz Seelach im Bereich Königsbronnhof an einem dortigen Waldweg abgelagert. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise auf die Müllsünder geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Mehrere Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Durch bislang unbekannte Täter wurden zwischen Freitagabend und Montagmorgen auf dem Gelände des Schulzentrums Benzach unzählige Lichtmasten mit Aufklebern beklebt sowie der Fahrradunterstand mit Parolen beschmiert. Aufgrund der angebrachten Parolen sowie der Aufkleber ist davon auszugehen, dass die Täter der linken Szene zuzuordnen sind. Der entstandene Schaden am Schulzentrum beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Schaflandstraße ereignete sich am Montag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr stieß auf einem Firmengelände ein unbekannter Autofahrer gegen den geparkten Mercedes und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher flüchtete und hinterließ ca. 2000 Euro Sachschaden. Weitere Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Fahrradfahrer gestürzt

Ein 56-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr den Buchenweg in Richtung Lindenweg. Auf der abschüssigen Strecke kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich dabei am Kopf. Der Biker trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht.

