Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Reifen zerstochen, Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr zeigte sich ein 35-jähriger Mann im Bereich der Neuen Straße äußerst aggressiv gegenüber anderer Passanten und trat mit seinem Fuß gegen einen im Verkehr stehenden LKW. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt. Dort wurde der Mann durch Polizeibeamte angesprochen. Als der Mann versuchte vor den Polizeibeamten zu fliehen, konnte er durch diese festgehalten werden. Hiergegen leistete er Widerstand, wodurch ein 42-jähriger Polizist leicht verletzt wurde. Der 35-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Crailsheim: Unfall an Kreuzung

Am Montag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer die Rudolfsberger Straße von Beuerlbach kommend in Fahrtrichtung L1066. An der Einmündung zur L1066 wollte er nach links auf diese einfahren. Dabei übersah er den Ford einer 23-Jährigen, welche auf der L1066 von Crailsheim kommend in Fahrtrichtung Mariäkappel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand.

Kirchberg an der Jagst: Autoreifen zerstochen

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Dienstag, 6:45 Uhr zerstach ein Unbekannter an einem auf einem ehemaligen Kundenparkplatz in der Birkenstraße geparkten Chevrolet alle vier Reifen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Polizei Rot am Seebittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

